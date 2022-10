Mola sgancia la bomba: “Bonucci-Allegri, è rottura, ha chiesto la cessione”

Ieri la Juventus ha trovato una vittoria molto preziosa nel Derby della Mole contro il Torino. La rete decisiva è stata siglata da Dusan Vlahovic, che è apparso un giocatore ritrovato, dopo le ultime uscite meno brillanti. Tre punti fondamentali per i bianconeri, che sono saliti a quota 16 punti in classifica, ma soprattutto per riscattarsi dopo la figuraccia rimediata ad Haifa contro il Maccabi. Il ritiro della squadra è finito e ora i bianconeri dovranno dare continuità nei prossimi impegni di Champions League e Serie A.