News Juve / Agresti avverte: “Mercato? A gennaio può succedere che…”

Manca meno di un mese al ritorno in campo della Serie A e i tifosi italiano hanno fatto partire il conto alla rovescia per poter tornare a tifare i propri beniamini allo stadio. Il Mondiale potrà anche essere un diversivo interessante, ma senza l'Italia non è assolutamente la stessa cosa. C'è fermento per vedere come reagire la Juventus sul campo al putiferio scoppiato in seguito all'Inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino. Riusciranno i bianconeri a riprendere il trend dell'ultimo mese e mezzo in campionato? E' quello che speriamo tutti. Tra l'altro con la ripresa dei match di Serie A, si aprirà anche il calciomercato invernale e la Juve proverà a dire la sua come potrà, come ci spiega Romeo Agresti<<<