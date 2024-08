UFFICIALE – Akè lascia la Juve: è un giocatore dello Yverdon

La Juventus ha ufficializzato la cessione di Akè: l'esterno francese lascia i bianconeri e si trasferisce allo Yverdon a titolo definitivo

Tramite il proprio sito ufficiale la Juventus ha ufficializzato la cessione dell’esterno francese Marley Akè. Il calciatore, cresciuto tra le fila della Next Gen, lascia La Vecchia Signora per trasferirsi a titolo definitivo all’Yverdon Sport F.C.

La nota del club

“Aké è arrivato alla Juventus nel 2021 e ha collezionato 48 presenze con la Next Gen, realizzando 7 gol e 11 assist, e ha esordito in Prima Squadra nel gennaio del 2022, prima in Coppa Italia e poi, pochi giorni dopo, in Serie A. Da gennaio 2024 protagonista in Super League con 17 incontri disputati e due reti realizzate con la maglia dell’Yverdon Sport F.C., club nel quale proseguirà la sua carriera. In bocca al lupo per il futuro Marley!”.