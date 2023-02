Uefa Youth League, alla scoperta dei prossimi avversari della Juve: il Genk

In vista della sfida di Uefa Youth League tra Juve Under 19 e Genk, andiamo alla scoperta dei prossimi avversari dei giovani bianconeri

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sui prossimi avversari dell'U19 in Youth League. "Sfida inedita quella che attende la Juventus Under 19 in UEFA Youth League. Mercoledì 8 febbraio, infatti, i bianconeri affronteranno il Genk alla KRC Genk Arena - Stadium B, alle ore 16:00, nel playoff che permetterà alla squadra vincitrice di accedere agli ottavi di finale della competizione.