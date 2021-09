Tutti i numeri di Juventus-Chelsea

Le squadre questa sera in campo

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Chelsea, nella partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato numeri e le statistiche della partita.

"Alle 21, l'Allianz Stadium si accende per una grande sfida: quella fra la Juve e il Chelsea campione in carica.

Questa sarà la quinta sfida tra Juventus e Chelsea in Champions League: entrambe hanno vinto una gara ciascuna nei quattro precedenti (due pareggi). La Juventus ha trovato il successo nell’ultimo confront in ordine di tempo, registrando un 3-0 in casa nella fase a gironi 2012-13.

La Juventus ha vinto 11 delle ultime 12 partitenella fase a gironi di Champions, perdendo in questo parziale solo 0-2 con il Barcellona a ottobre 2020. I bianconeri hanno collezionato ben sette clean sheets in questo parziale e le ultime vittorie sono state tutte per 3-0 (contro Dynamo Kiev, Barcellona e Malmö).

Dall'inizio della scorsa stagione, il Chelsea ha subito solo quattro gol in 14 partite di Champions League (10, 3N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata e non subendo mai più di una rete in una singola partita. Tutti e 10 i clean sheets sono stati ottenuti dal portiere Édouard Mendy (in 13 presenze), il secondo portiere più veloce a raggiungere i 10 clean sheets in questa competizione, dietro solo a Keylor Navas (11 partite).

Il Chelsea ha perso ciascuna delle ultime quattro trasferte contro squadre italiane in Champions League, ogni sconfitta contro squadre diverse: Inter nel 2009-10, Napoli nel 2011-12, Juventus nel 2012-13 e Roma nel 2017 -18.

La Juventus ha vinto sette partite di Coppa dei Campioni/Champions League contro i campioni in carica, solo il Real Madrid che ne ha vinte di più nella storia (11). In particolare ha vinto quattro delle cinque partite casalinghe contro i campioni in carica, ma ha perso l'ultima in ordine di tempo nell'aprile 2018 contro il Real Madrid (una sconfitta per 3-0)." (Juventus.com)