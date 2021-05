Tutti i dati di Atalanta-Juventus

Tutti i dati della partita

TORINO - Il sito web ufficiale della Juve, ha pubblicato tutti i dati della partita di Coppa Italia di ieri della Juventus. Di seguito li riportiamo: "Quattordici volte Juve: la Coppa Italia è ancora bianconera, grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa, due dei giovani acquisti dell'estate, diventati nel corso dell'anno e, in particolare questa sera, due solide certezze Ieri sera, a Reggio Emilia, la Juventus ha vinto la sua 14ª Coppa Italia, almeno cinque successi in più di ogni altra squadra. Federico Chiesa ha segnato cinque gol contro l'Atalanta considerando tutte le competizioni, contro nessuna squadra ne conta di più (cinque anche contro il Bologna). Dejan Kulusevski è il primo giocatore che ha sia segnato che servito un assist in Finale di Coppa Italia da quando Opta raccoglie questo tipo di dato nella competizione (dal 2007/08). Dejan Kulusevski (21 anni, 24 giorni) è il giocatore più giovane ad aver segnato un gol in Finale di Coppa Italia da Ezequiel Muñoz (con il Palermo contro l'Inter nel maggio 2011, a 20 anni e 233 giorni). Tre dei sette gol di Dejan Kulusevski con la maglia della Juventus sono arrivati in Coppa Italia.