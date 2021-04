Tutte le statistiche di Juventus-Parma

I dati di Juventus-Parma

La Juventus ha segnato in tutte le 26 partite casalinghe di Serie A giocate contro il Parma. Nove assist per Juan Cuadrado: dal 2004/05, da quando questo dato è a disposizione, nessun difensore della Juventus ha fatto così bene in una stagione di Serie A. Juan ha fornito nove assist in questo campionato; l’ultimo difensore a fare altrettanti passaggi vincenti in una stagione di Serie A è stato Pablo Armero nel 2011/12 (10). La Juventus ha subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato, striscia più lunga da maggio 2019 per i bianconeri. Il Parma ha segnato in tutte le ultime 11 partite di campionato, miglior striscia da agosto per i gialloblù (13). Il Parma ha subito 18 gol di testa in questo campionato: l’ultima squadra a fare peggio in Serie A è stata lo stesso Parma nel 2005/06 (19). Ronaldo e Dybala sono partiti insieme titolari per la sesta volta in questo campionato".