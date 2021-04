Tribunale di Madrid: illegittima presa di posizione di UEFA e FIFA contro la Superlega

Il punto sulla situazione

Continua la battaglia a distanza tra i club che andranno a formare la nuova Superlega da una parte e UEFA e FIFA dall'altra. Il presidente dell'UEFA Ceferin, nella giornata di ieri, aveva dichiarato che i calciatori tesserati per i dodici club della nuova competizione non potranno prendere parte agli eventi con le loro Nazionali, come Mondiali o Europei. Una presa di posizione dichiarata illegittima dal Tribunale di Madrid, che avrebbe già emesso una sentenza preliminare nella quale si afferma l'impossibilità degli organi internazionali di comminare sanzioni a club e giocatori fino a quando il caso non sarà preso interamente in considerazione. A riportarlo è l'agenzia di stampa Reuters.