Juve in campo verso il Genoa

La squadra deve continuare a vincere

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto mercoledì la partita contro il Napoli, recupero della terza giornata del girone di andata del Campionato di Serie A. Con questa vittoria i bianconeri si sono portati al terzo posto in classifica a ridosso del Milan, secondo e distante solamente un punto. Con l'Inter lontana dodici lunghezze ed ormai avviata a vincere lo scudetto, i bianconeri devono centrare una delle prime quattro posizioni per un posto in Champions League per il prossimo anno. Poi Partici potrà programmare le strategie sul mercato e gli acquisti da fare per migliorare una rosa che ha ancora alcune lacune.

In vista della partita contro il Genoa in programma domenica alle 15 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, i bianconeri si ritroveranno questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione alla sfida contro il liguri: la vittoria contro il Napoli dovrà infatti essere un punto di partenza per i bianconeri, che non possono permettersi più passi falsi se vogliono conquistare la Champions League per il prossimo anno.

Discorso sottolineato anche da Andrea Pirlo dopo la vittoria contro i partenopei: "Un po’ di dispiacere c’è ma è capitato e ormai non possiamo più tornare indietro. Lo spirito della Juventus è questo. Abbiamo corso bene tutti, giocando veloce a due tocchi. Avevamo davanti una squadra molto forte e molto tecnica e abbiamo cercato di attirarli per poi giocare tra le linee avendo anche sempre due giocatori larghi in ampiezza. Ieri vi ho detto che non ho mai avuto dubbi sulla squadra. Ho sempre avvertito la fiducia dei giocatori. Poi capita di poter fare bene o male, ma io ho sempre avvertito questa energia. Può capitare di sbagliare facendo tante partite e avendo tanti problemi. Non doveva capitare ma è successo. Ma da questo punto di vista non ho mai avuto dubbi".