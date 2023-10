Trevisani: “Nella bruttezza di Milan-Juve sono usciti fuori i bianconeri”

Trevisani è ritornato a parlare di Milan-Juventus: per il giornalista una partita brutta nel quale i bianconeri avrebbero fatto però meglio

Riccardo Trevisani ha parlato a Pressing di quella che è stata la partita Milan-Juventus. Un match che non avrebbero soddisfatto i fini palati degli amanti del bel calcio: "È stato una partita bruttarella da vedere. Dal punto di vista tecnico do delle attenuanti perché mancavano dei giocatori importanti sia da parte che dall'altra quindi non mi aspettavo lo spettacolo anche perché negli anni sempre questi sono i risultati, finiscono con pochi gol e raramente belle".