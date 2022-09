Tortu: “La stagione andrà meglio. Contentissimo di avere Allegri”

Oggi è la giornata di chiusura del Festival dello Sport , in corso di svolgimento a Trento. Nel corso della manifestazione sono intervenuti numerosi personaggi che hanno reso onore allo sport italiano, in ogni genere di disciplina. E tra questi oggi c'è stato anche Filippo Tortu .

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il giovane velocista ha parlato dei suoi successi e della sua programmazione per i prossimi mesi. Poi però, da grande tifoso bianconero , ha voluto dire la sua sulla Juventus . L' atleta azzurro ha espresso fiducia per il prosieguo della stagione: " Io sono sicuro che la stagione, per quanto sia iniziata male, possa andare molto bene e possa cambiare rotta e diventare una gran bella stagione. Io sono contentissimo di avere Allegri sulla panchina della mia squadra e spero possa regalarci tutte le gioie che ci ha già regalato".

Ottimismo dunque per il corridore milanese, ma di origini sarde, anche in un momento difficile per la Vecchia Signora dopo le prime nove partite. E del resto Tortu è uno che di vittorie e rimonte ne sa qualcosa. All'ultima Olimpiade, a Tokyo, ha conquistato da ultimo frazionista uno storico oro con la staffetta 4x100 (insieme a Patta, Jacobs e Desalu). Agli ultimi Europei di Atletica Leggera poi ha conquistato un bronzo nei 200 metri. Ora tocca alla Juve scattare come farebbe Filippo Tortu.