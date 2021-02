Torricelli: “La Juve non sbaglia due gare di fila. Rigore per il Napoli? A parti inverse…”

TORINO- Dopo un momento positivo che durava dalla vittoria in Supercoppa Italiana sul Napoli, arrivata lo scorso 20 gennaio, per la Juventus alla fine è arrivata una sconfitta. Bianconeri usciti a mani vuote dal “Diego Armando Maradona” contro gli azzurri di Rino Gattuso, riusciti a prevalere grazie ad un rigore messo a segno nel primo tempo da Lorenzo Insigne. La squadra di Andrea Pirlo, con la vittoria della Roma sull’Udinese di ieri, è così scivolata al quarto posto a -8 dall’Inter ora capolista, che vincendo 3-1 sulla Lazio ha scavalcato il Milan.

Non c’è però tempo per leccarsi le ferite, visto che Cristiano Ronaldo e compagni, mercoledì sera, sono attesi dalla trasferta in casa del Porto per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita delicata e da non sbagliare, visto che in casa Juve è d’obbligo fare un percorso europeo migliore di quello della passata stagione. Intervistato dai microfoni del Corriere di Torino, l’ex terzino bianconero Moreno Torricelli ha parlato dell’attuale situazione dei campioni d’Italia:

“La Juventus non sbaglia mai due partite di fila. Sottovalutarli complicherebbe ulteriormente un match difficile. I portoghesi giocano bene, sanno tenere palla. La Juve è più forte, ha qualcosa in più del Porto. Ma la superiorità va dimostrata sul campo. Bonucci? Credo che almeno un senatore tra lui e Chiellini sarà in campo. Ma la Juve al centro della difesa è tranquilla. Ha quattro interpreti fortissimi. Demiral e De Ligt sono stati i migliori in campo contro l’Inter in Coppa Italia.

Rigore per il Napoli? Sono d’accordo con Pirlo: se quel rigore fosse stato assegnato alla Juve, sarebbe venuto giù il mondo. Più che l’episodio, contesto la regola. Chiellini fa un movimento con il braccio per cercare l’avversario e sfortunatamente lo tocca in faccia, ma Rrahmani urla come se avesse preso un cazzotto da Tyson. Una reazione un po’ eccessiva”.