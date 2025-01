Torino, Vanoli: “Con la Juventus può essere la partita della svolta”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, l'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha presentato la sfida

Alla vigilia del match di Serie A contro la Juventus, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Torino, Paolo Vanoli. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una buona settimana. Oggi avevamo in dubbio Coco, Ricci e Gineitis: Saul è rientrato ieri in gruppo, oggi in rifinitura Samuele e Gvdias ci proveranno. Ma speriamo ci siano domani. Quanto è importante per la nostra gente: era il mio primo derby da allenatore del Toro, lo sento ancora di più. Ma non facemmo una prestazione da Toro, non basta per vincere il derby. Se può essere la partita della svolta? Assolutamente sì. E’ da un mese che vedo la squadra avvicinarsi al mio carattere e alla mia fame di fare qualcosa di importante. Sono gare che possono dare la svolta: non è importante solo il risultato, ma anche la prestazione”.

Vanoli: “Juve forte anche senza Vlahovic e Conceicao”

Inoltre, sulla squadra bianconera, il tecnico dei granata ha detto: “Non mi interessa guardare loro. Il derby ha la sua valenza, è importante: troviamo una Juve forte, anche senza Vlahovic e Conceicao. Hanno valori in panchina importanti. Dobbiamo prendere da lezione il derby d’andata, abbiamo la fortuna di giocare con il nostro pubblico e deve essere un’altra partita. Si vince non solo sul piano organizzativo, ma anche con cuore e passione”.