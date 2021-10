Torino-Juventus / Top&Flop: Locatelli illumina ancora, il peggiore invece…

La Juventus vince il derby contro il Torino con un super Locatelli, ma c'è un giocatore che lì in mezzo ancora non convince

La Juventus strappa i tre punti a 5 minuti dalla fine nel derby contro il Torino. La Vecchia Signora ha disputato una buona partita, confermando le buone sensazioni delle ultime uscite. Sicuramente la squadra è in netta crescita rispetto ad un inizio di stagione da incubo. La doppietta magica contro Chelsea e, appunto, Torino può far decollare definitivamente la stagione bianconera. Buon primo tempo, ancor meglio il secondo, quando la Juve ha strameritato la vittoria finale. In mezzo al campo si sono viste brillare alcuni giocatori, ma qualcun'altro è rimasto ancora in ombra.