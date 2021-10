Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Le due squadre in campo per il Derby della Mole valevole per la settima giornata del campionato di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus sta per scendere in campo contro il Torino nel derby della Mole, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci dalle due vittorie ottenute contro Spezia e Sampdoria, che li hanno rilanciati in classifica dopo un difficile inizio di stagione, che aveva visto la squadra di Massimiliano Allegri conquistare solo 2 punti nelle prime quattro giornate. Una partita da non sbagliare, come detto dallo stesso tecnico ieri in conferenza stampa, e che vincendo aiuterebbe la Juventus ad avvicinare i piani alti della classifica.

Il tecnico toscano dovrà ancora fare a meno di Dybala e Morata, con Arthur e Kaio Jorge che torneranno a disposizione ma in panchina dopo le lunghe assenze per i rispettivi infortuni. Davanti a Szczesny scenderanno in campo Danilo, Chiellini e De Ligt, con Alex Sandro sulla fascia. Centrocampo con McKennie e Chiesa larghi, pronti a salire sulla linea di attacco, e Rabiot e Locatelli centrali. Davanti Bernardeschi e Kean cercheranno di non far rimpiangere il 9 e il 10.

TORINO (352): Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Pobega, Aina; Brekalo, Sanabria

JUVENTUS (442): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Kean