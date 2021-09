Top e flop di Spezia-Juve: la Chiesa di nuovo al centro del villaggio. Morata da rivedere

I top e flop del match di ieri

redazionejuvenews

Nella serata di ieri la Juventus ha trovato la sua prima vittoria stagionale in campionato sul campo dello Spezia con molte difficoltà. Il match è stato interamente dominato dai bianconeri che conteranno 15 calci d'angolo al termine dello stesso e che sbloccheranno grazie alla prima rete di Moise Kean nella sua seconda avventura con la maglia della Vecchia Signora. Sembra finalmente essere tutto in discesa per la Juve, ma al primo squillo dei padroni di casa ecco che arriva la rete del pareggio firmata Gyasi. Nella ripresa la musica non cambia, i bianconeri impongono il loro gioco ma sarà un'altra volta lo Spezia ad avere la meglio e portarsi in vantaggio con la prima rete stagionale di Antiste. Qui ritorna in partita la Juve, quando Federico Chiesa decide di salire in cattedra e segnare praticamente da solo il gol del pareggio, che spianerà la strada al successo della Vecchia Signora, il quale arriverà al minuto numero 72 grazie alla rete dell'olandese De Ligt. Ma andiamo a vedere chi sono stati il migliore e il peggiore in campo dei bianconeri.

TOP - CHIESA - Inutile dire che lo scettro del migliore in campo spetta all'ex viola. Monumentale il modo in cui è andato a sradicare il pallone dai piedi di Verde per poi cercare prepotentemente la via della rete. Sarà suo anche il calcio d'angolo battuto dal quale nascerà il gol del controsorpasso con De Ligt. Insomma, la Juventus non può piu rinunciare ad un giocatore cosi, fondamentale per lo scacchiere di Allegri.

FLOP - MORATA - Non proprio quello visto nel big match contro il Milan, quando bruciò Theo Hernandez in velocità e superò Maignan con un tocco sotto. Ieri sera sembrava poco lucido, vuoi anche per via dell'affaticamento muscolare che gli ha impedito di rendere al meglio, ma da uno come Morata ci si aspetta sempre un pò di piu.