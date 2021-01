Top e Flop di Sampdoria-Juventus: Chiesa il migliore, Ronaldo non al meglio

TORINO – Di seguito riportiamo il Top e il Flop di Sampdoria-Juventus. Il migliore della partita è stato senza dubbio Federico Chiesa. L’ex Fiorentina ha firmato il gol del vantaggio bianconero, dopo una grande azione corale partita da Cristiano Ronaldo e con l’assist di Morata per il tap-in vincente dell’azzurro. In fase offensiva spinge molto sia al primo tempo che al secondo tempo. All’84’ il tecnico Pirlo decide di toglierlo dal campo probabilmente per preservarlo in vista della prossima sfida di campionato con la Roma.

Il peggiore in campo per la Juve è stato, sopresa delle soprese, Cristiano Ronaldo. Il primo tempo del portoghese è stato tutto sommato un primo tempo da sufficienza, con due occasioni grosse sprecate. Nella seconda frazione di gioco, il portoghese non si è praticamente visto. Forse il terreno di gioco non al meglio, forse il periodo di gennaio non è il suo preferito, ma CR7 non è riuscito ad incidere nonostante avesse riposato nel match in Coppa Italia contro la Spal.