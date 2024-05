Thiago Motta: “Futuro? In settimana parlerò con il presidente”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha detto la sua sul suo futuro, considerando che la Juveè in pressing su di lui da mesi. Ecco le sue parole: "Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente. Sta arrivando il momento di farlo, ma va fatto internamente e con grande rispetto per tutti. Un momento solo è difficile da trovare, soprattutto così a caldo... Credo che sarò più in grado di farlo a distanza, ma adesso per me diventa difficile perché come ho detto prima abbiamo ancora qualcosina da fare. Le partite le vivo sempre molto intensamente e ci sono stati tanti momenti che mi fanno sentire giovane. Io penso che sia il caso di godersi la festa pensando a quello che di grande abbiamo fatto, ma non sono la persona che deve consigliare niente a nessuno. Quando incontro qualche tifoso in città trovo tutti molto soddisfatti e contenti di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, i tifosi, il club, i ragazzi e anche voi giornalisti. Devo essere riconoscente anche a delle persone come voi che avete fatto tanto per portare il Bologna più in alto possibile".