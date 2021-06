Terim: “Spero che Chiesa superi quanto fatto dal padre. Su Demiral e l’Italia…”

Le parole del ct della Turchia

Mancano ormai solamente due giorni al calcio d'inizio di Euro2020. La prima partita in programma è quella tra l'Italia di Roberto Mancini e la Turchia di Fatih Terim, che andrà in scena alle 21 di venerdì sera allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri arrivano dalle convincenti vittorie in amichevole contro San Marino e Repubblica Ceca, che hanno tra l'altro portato a otto le gare consecutive con la prota inviolata. Di fronte, però, ci sarà un avversario ostico con diversi volti noti del nostro calcio come lo juventino Demiral e il milanista Calhanoglu.

"Credo che Roberto abbia fatto un buon lavoro: l’Italia è solida, compatta e con grandi giocatori. Non perde da tantissimo tempo e riflette l’idea di calcio del suo allenatore. Il calciatore che vorrei allenare più di tutti? Ho allenato il padre… (risata). Enrico Chiesa è uno dei giocatori più forti con cui abbia mai lavorato e per ragioni emotive lo preferisco al figlio, che però ha fatto molto bene alla Juve nella sua prima stagione: Federico ha un grande potenzialee spero che superi il padre, perché vorrebbe dire che è diventato fortissimo. Ho grande rispetto per campioni come Chiellini e Bonucci: leggende che ogni tecnico vorrebbe allenare. Un pensiero sulla nuova generazione del calcio italiano? Seguo con grande attenzione i 23-24enni: mi piacciono Barella, Locatelli, Bastoni, Raspadori, oltre a Zaniolo e Tonali che non sono all’Europeo. Ma sono tanti quelli che possono fare la differenza. Demiral? È un esempio per la gioventù turca perché è arrivato presto al top nonostante gli ostacoli. Si è messo alla prova in una grande squadra: per me ha la durezza dei difensori anni 90 e la visione di gioco moderna. Se resterà alla Juve si guadagnerà le opportunità di cui ha bisogno''.