Ruben Neves: “CR7 è ancora il giocatore piu forte al mondo”

Il giocatore ha parlato in conferenza stampa

Con l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Lazio arrivata qualche istante fa, si sta finalmente completando il quadro generale degli allenatori che, ha notevolmente alzato il livello della nostra Serie A rispetto alla passata stagione. In casa Juve regna l'entusiasmo per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri, ma adesso i tifosi juventini si aspettano anche grandi colpi sul mercato. Uno dei nomi piu caldi in queste ore è quello di Manuel Locatelli, finito sul taccuino dei dirigenti della Continassa gia da tempo e che ora, sarebbero intenzionati ad affondare il colpo decisivo. Prima però, bisognerà capire quali sono le sorti del futuro di Cristiano Ronaldo, tra chi lo vuole lontano dalla Mole e chi invece vorrebbe continuare a riporre in lui la speranza di riportare la Champions a Torino.

Intanto, dal ritiro della Nazionale portoghese c'è chi lo etichetta ancora come il miglior calciatore del mondo. Si tratta del suo compagno Ruben Neves, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su CR7 in conferenza stampa: "Fare gol è nel suo DNA, nessuno può avere dubbi su questo. Certo, se segnasse in ogni partita sarebbe incredibile, ma da lui possiamo aspettarci di tutto. L'ha dimostrato tante volte, è il miglior giocatore al mondo e siamo fortunati di averlo ancora con noi in questo Europeo. Risponderà sul campo, non ho dubbi".