Tacchinardi: “Inter superiore alla Juve? Non in questo reparto!”

Alessio Tacchinardi ha confrontato le rose dell'Inter a quella della Juve: ci sarebbe un reparto nel quale i bianconeri sarebbero superiori

Dagli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi ha confrontato le rose della Juventus e quella dell’Inter. Per l’ex calciatore bianconero, i nerazzurri non avrebbero una rosa così superiore a quella bianconera o almeno questo confronto non reggerebbe per il reparto offensivo.

Le parole di Tacchinardi

“La Juventus per me è la più stimolante. E anche offensivamente la più forte da vedere: per me è più forte anche dell’Inter per quanto riguarda l’attacco. Parlo a livello di giocatori, anche quantitativamente ne ha di più. Conceiçao, Nico Gonzalez, Vlahovic, Koopmeiners, Mbangula, Yildiz… Quanti giocatori ha l’Inter davanti rispetto alla Juve? I bianconeri ne hanno tanti”.