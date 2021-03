Szczesny: “C’è da lavorare tanto. Da quando c’è Pirlo abbiamo idee chiare”

Le parole del portiere dopo il 3-0 allo Spezia

Ai microfoni di Sky Sport, dopo il 3-0 allo Spezia, Wojciech Szcznesy ha analizzato il successo della Juve: "Rigore? Mi aspettavo calciasse al centro. Ha aperto quasi centralmente, ma in ogni caso è stata una parata abbastanza facile. Spronare i compagni? Era importante capire l'importanza che aveva il momento. 1-0 o 2-0 non è un risultato sicuro, se segnano e riaprono la partita poi può succedere qualsiasi cosa. Analisi della partita? Abbiamo giocato un primo tempo non di buon livello, mentre il secondo ha avuto ritmi più alti. Abbiamo sbagliato nei primi 45 minuti, ma questo è merito dello Spezia e noi dobbiamo migliorare ancora tanto. Ritorno col Porto? Mi prendo il risultato di questa sera, ma c'è da migliorare molto. Abbiamo attraversato un periodo non facilissimo ultimamente, ma bisogna capire l'importanza del momento per andare avanti. Classifica dei portieri? Non sono la persona adatta per dare dei giudizi del genere. Sto lavorando per la Juve, questo genere di valutazioni poi le lascio all'altra gente. Squadra? Abbiamo un gruppo davvero fantastico. Da quando è arrivato Pirlo abbiamo le idee chiare, come personalità, come campioni che abbiamo è uno dei gruppi migliori. C’è una sensazione di crescita costante".