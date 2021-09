Szczesny: “Abbiamo provato il gusto di difendere”

Il portiere bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita

Brill la Juve nella notte dell'Allianz e batte i Campioni d'Europa in carica del Chelsea per 1-0, grazie alla rete del suo gioiello indiscusso, Federico Chiesa. L'ex viola infatti, si sta confermando sempre di piu l'uomo leader di questa squadra partita dopo partita e lo ha confermato anche nella sfida di ieri contro gli inglesi. Travolgente in occasione del gol, quando con uno scatto possente ha bruciato sul tempo Rudiger e trafitto il portiere dei Blues con una bordata che si è scagliata sotto l'incrocio dei pali.

Ma è stata una prestazione sublime anche di tutta la difesa che, non ha praticamente concesso nulla agli avversari, eccezion fatta per una conclusione ravvicinata di Lukaku che è terminata alta di poco. Talmente perfetta da interrompere l'incantesimo negativo di gare consecutive con almeno un gol subito. Ad analizzare questo dato è stato anche il portiere polacco Szczesny , il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV al termine del match.

"Abbiamo sofferto un po' all'inizio ma non abbiamo concesso occasioni alla squadra campione d'Europa. Una vittoria di spirito e carattere. Abbiamo provato proprio il gusto di difendere, abbiamo concesso possesso palla agli avversari dopo aver segnato e ci siamo abbassati, sempre molto ordinati e convinti in ciò che facevamo. Questo ci ha permesso di portare a casa il risultato. Rispetto a due settimane fa abbiamo mostrato uno spirito nel difendere il risultato, cosa che a inizio stagione non si è vista: siamo spesso andati in vantaggio e poi commesso errori banali, io per primo. Stasera il vero spirito Juve!"