Szczesny: “Abbiamo passato una settimana triste. Sul futuro di CR7? Credo che resti con noi”

redazionejuvenews

Ritrova il sorriso la Juventus dopo la brillante vittoria ottenuta ieri sera sul campo del Cagliari con il risultato di 3-1. Ma soprattutto ritrova la sua star assoluta, Cristiano Ronaldo che, torna a brillare e ad incantare tutti con le sue valanghe di gol. Ne ha infatti rifilate ben tre al malcapitato Cragno in appena 31 minuti di gioco, quelli che sono bastati al portoghese e ai suoi per mettere ko i sardi. Inutile la rete di Simeone in avvio di ripresa che serve solo a rendere il passivo meno amaro. Vittoria fondamentale dunque per i bianconeri che, provano a restare nella scia delle due milanesi sperando in eventuali passi falsi.

Al termine del match, è stato il portiere della vecchia Signora Szczesny ad analizzare quello che è stato l'andamento della gara e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport. L'ex giallorosso poi si è soffermato anche sul futuro dell'alieno di Funchal che, era stato messo in discussione in questi giorni dopo le critiche ricevute a causa del suo rendimento non all'altezza nel doppio confronto di Champions.

SULLA PARTITA CONTRO IL CAGLIARI - "Abbiamo passato una settimana non bella, molto triste, però dovevamo rispondere sul campo. Oggi abbiamo vinto contro il Cagliari che ultimamente stava facendo molto bene, abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. ​Siamo consapevoli che per vincere lo scudetto bisogna vincerle tutte. Ora abbiamo un po' più di tempo per recuperare le energie, ce la giocheremo fino alla fine".

SUL FUTURO DI CRISTIANO RONALDO - "Il fastidio è solo per il fatto che siamo usciti dalla Champions. Poi le critiche sono tutte giuste. Bisogna accettarle e poi cercare di rispondere in campo. Cristiano ha fatto proprio quello, ha risposto in campo, ha fatto la tripletta perfetta, quindi complimenti a lui. Con noi anche l'anno prossimo? Credo di sì. Non faccio il direttore sportivo però (ride, ndr)".