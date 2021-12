Szczesny: “A volte giochiamo con la puzza sotto al naso e non mi piace”

Il portiere ha parlato

Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Cagliari. Riportiamo le sue parole: "Solo due gol presi da novembre? Abbiamo lavorato però credo che c'è tanto da migliorare anche nella fase difensiva. Ad esempio quando vinciamo 1-0 siamo troppo bassi e giochiamo sempre un po' con la puzza sotto al naso e questo non mi piace. Perché siamo sempre in difficoltà nei secondi tempi? E' successo anche a Venezia che abbiamo preso gol nel secondo tempo, non so perché nei secondi tempi giochiamo troppo bassi, oggi ci è andata bene ma non può accadere tutte le volte così. Un voto alla mia parata? Un bel sei".