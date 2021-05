Superlega, la pesante accusa del New York Times: “C’è la FIFA dietro tutto”

La pesante accusa proveniente da oltreoceano

redazionejuvenews

Pesante accusa del New York Times, che indica la FIFA come principale artefice del progetto Superlega. Secondo quanto riportato, i club fondatori sarebbero usciti allo scoperto forti del sostegno del presidente Infantino, che nei mesi precedenti all'annuncio avrebbe addirittura avuto diversi incontri per parlare del progetto:

"Nascosto tra le pagine e le pagine del gergo finanziario e giuridico che costituiscono il contratto fondante della Super League, il progetto fallito che il mese scorso ha minacciato brevemente le strutture e l'economia secolari del calcio europeo, c'erano riferimenti a un requisito “essenziale”. Quei documenti, le cui copie sono state riviste dal New York Times, si riferiscono alla necessità per i fondatori della Super League di stipulare un accordo con un'entità etichettata obliquamente W01 ma facilmente identificabile come FIFA, l'organo di governo globale del calcio. Quell'accordo, dicevano i documenti, era "una condizione essenziale per l'attuazione del progetto SL.

Pubblicamente, la FIFA e il suo presidente, Gianni Infantino, si sono uniti ad altri leader del calcio, tifosi e politici nello sbattere contro il progetto di breve durata della Super League, che avrebbe consentito a un piccolo gruppo di squadre europee d'élite - un gruppo che includeva il Real Madrid spagnolo, il La Juventus e le potenze inglesi Manchester United e Liverpool, tra le altre, per accumulare una quota sempre maggiore della ricchezza dello sport. Ma in privato, secondo le interviste con più di una mezza dozzina di dirigenti di calcio, incluso un proprietario di un club della Super League, Infantino era a conoscenza del piano e sapeva che alcuni dei suoi luogotenenti più vicini erano stati impegnati per mesi - almeno fino alla fine di gennaio - in trattative. sul prestare il sostegno della FIFA alla lega separatista.

Il piano dei fondatori era quello di legare la Super League alla Coppa del Mondo per club della FIFA, ha detto il proprietario. In questo modo i club impegnerebbero fino a 12 delle squadre più grandi d'Europa nell'ambiziosa competizione globale di Infantino in cambio della benedizione della FIFA del loro nuovo campionato. Per addolcire l'accordo, hanno preso in considerazione la possibilità di rinunciare a $ 1 miliardo di potenziali pagamenti per consentire alla FIFA di mantenere i soldi come un cosiddetto pagamento di solidarietà che potrebbe essere speso per progetti di sviluppo del calcio in tutto il mondo".

FIFA che poi avrebbe fatto dietrofront dietro le costanti pressioni, spiazzando alcuni club che hanno poi deciso di uscire dalla Superlega: "Infantino, proprio come aveva fatto a gennaio, è stato nuovamente sollecitato da Ceferin a prendere le distanze dai piani. Lo ha fatto in un discorso al congresso della UEFA il 20 aprile in cui si è effettivamente allontanato dal progetto della Super League. Infantino, nel frattempo, affronta pressioni proprie, per non parlare delle accuse di tradimento. Il capo del campionato spagnolo, Javier Tebas, lo ha apertamente definito una delle menti dietro il campionato separatista e ha detto di averlo detto a Infantino quando gli uomini si sono incontrati brevemente al Congresso UEFA".

Chiusura con le dichiarazioni di Tebas, presidente della Liga Spagnola: "È lui che sta dietro alla Super League, e gliel'ho già detto di persona. L'ho già detto e lo ripeto: dietro a tutto questo c'è il presidente della FIFA Gianni Infantino".