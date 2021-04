SuperLeague, la Sony l’aveva prevista venti anni fa

Sui social impazzano i ricordi di "European SuperLeague", gioco per Play-Station 1, il giorno dopo la nascita della Superlega

La notizia del giorno è, ovviamente, la creazione della SuperLega, una nuova competizione che prenderebbe il via al termine del prossimo mese di agosto e che comprende dodici tra i top club d'Europa. Nella notte sono arrivati i comunicati ufficiali delle squadre partecipanti, tra cui quello della Juventus, uno dei club che ha spinto maggiormente, attraverso il presidente Andrea Agnelli, alla fondazione di questo nuovo torneo, che ha portato con sè diverse critiche. Le più pesanti sono quelle arrivate dall'UEFA, che ha escluso le dodici compagini dalle competizioni europee come Champions League ed Europa League, minacciando di non permettere ai calciatori tesserati di non prendere parte alle competizioni con le Nazionali: Mondiali ed Europei (a partire da quelli in programma in estate).