Spinelli: “Allegri non ha responsabilità, non bisogna affossarlo”

Aldo Spinelli -ex presidente del Livorno- a TuttoJuve.com si è schierato in favore di Massimiliano Allegri, suo grande amico ed ha analizzato la stagione dei bianconeri e l'andamento generale: "La squadra è quello che è, i giocatori sono stati messi insieme un po' così. Per me ha fin troppi punti in classifica. A Pogba e Di Maria è rimasto solo il nome, ma non c'è più grande qualità.