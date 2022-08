Champions, tutto quello che c’è da sapere sulle avversarie della Juve

Tanta attesa per i sorteggi della Champions League 2022-2023. La cerimonia si è aperta alle ore 18 in quel di Instanbul. Sono 4 le italiane che difenderanno il tricolore nella prestigiosa competizione. Le due milanesi, il Napoli e la Vecchia Signora. La Juventus è presente in seconda fascia insieme ad altri top club come Barcellona e Chelsea.

Sfida affascinante per i bianconeri con il Psg, club con il quale ultimamente si stanno intrecciando diverse vicende di mercato. In terza fascia i piemontesi non sono fortunatissimi, il Benfica è una compagine dalla grande esperienza internazionale, ma sicuramente alla portata. Maccabi Haifa destinata ad essere la squadra "materasso" del girone, anche se abbiamo visto negli ultimi anni che nessuna partita può darsi per scontata in Champions. Andiamo ad analizzare più nel dettaglio le avversarie della Juventus<<<