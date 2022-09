News Juve / Allegri spiazza tutti e prepara una grossa sorpresa

Quinta giornata di Serie A davvero interessante con ben tre big match in programma. Comincia proprio la Juventus in casa della Fiorentina alle ore 15. Alle 18 il derby di Milano per concludere alle 20:45 con la sfida dell'Olimpico fra Sarri e Spalletti. Occasione ghiotta per la Vecchia Signora di rosicchiare qualche punto alle dirette concorrenti. La gara del Franchi sarà un bel banco di prova per la squadra di Allegri, che sta ancora cercando la propria quadra. Non si possono più commettere passi falsi per non creare un distacco già rilevante dopo appena 5 turni di campionato.

Il tecnico livornese ha annunciato in conferenza stampa che ci sarà un turnover fisiologico in vista delle gare ravvicinate in programma nelle prossime settimane. Comincia la Champions e si giocherà letteralmente ogni tre giorni. Ma cosa ha in mente di cambiare Allegri nello specifico? Come riferito da Romeo Agresti la sorpresa maggiore potrebbe esserci in attacco dove non solo dovrebbe rientrare Di Maria dall'inizio, ma potremo vedere anche Milik dal primo minuto. Potrebbe esordire titolare anche Paredes in cabina di regia con McKennie e Locatelli pronti ad agire ai suoi lati. In difesa il jolly Danilo potrebbe venire schierato di nuovo da centrale, in modo da spostare Bremer sul centro destra. De Sciglio e Alex Sandro saranno rispettivamente il terzino destro e il terzino sinistro.