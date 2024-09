Social Juve, Gatti non ci sta: “Volevamo le tre vittorie!”

Dopo l'ultimo pareggio in campionato, Gatti ha pubblicato un post sui social nel quale il difensore della Juventus ribadisce il suo rammarico

Contro la Roma, la Juventus non è andata oltre il pareggio a reti bianchi dell’Allianz Stadium. Nonostante il pareggio, i bianconeri chiudono il campionato prima della sosta delle Nazionali in testa alla classifica, in un quadrumvirato comprendente Inter, Torino e Udinese. Realtà che non accontenterebbe Federico Gatti, ancora afflitto dal risultato contro i giallorossi.

Il messaggio di Gatti

Attraverso il suo profilo social su Instagram, il difensore della Juventus ha ribadito ancora una volta il suo stato d’animo rattristato dalla mancata vittoria. Ecco cosa ha scritto: “È un risultato che ci lascia tanto rammarico. Volevamo chiudere con tre vittorie prima della sosta. Ripartiremo ancora più forte”.