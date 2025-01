Sissoko: “Juventus favorita in Supercoppa contro il Milan”

Sissoko ha espresso il suo pronostico sulla sfida di Supercoppa tra Juventus e Milan: per l'ex calciatore i favoriti sarebbero i bianconeri

Intervistato a TJ, Mohamed Sissoko ha parlato della prossima sfida di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan. Ecco le sue parole: “E’ un periodo in cui ci sono molti pareggi, però la squadra sta bene. Con la Fiorentina sono mancati i dettagli, quella è una partita che normalmente devi vincere davanti ai tuoi tifosi. L’obiettivo della Juve è di conquistare ogni trofeo a cui partecipa, poi difficilmente sbaglia i grandi match come quello di stasera. Sono i favoriti e da loro mi aspetto un’ottima partita”.

Sissoko: “Thuram può diventare un top player”

Sulla sfida di semifinale, l’ex calciatore ha proseguito: “I giocatori del Milan vorranno dimostrare al nuovo allenatore di essere pronti, me li aspetto carichi e vogliosi di far bene contro un grande avversario. Non sarà una partita facile per la Juve, ma ho già spoilerato il nome della mia squadra vincente (sorride ndr). Sergio Conceicao è un buon tecnico, ha esperienza e sono convinto che farà bene in Italia. Da seguire la sfida a distanza con il figlio Francisco, è molto interessante. Francisco sarà uno dei protagonisti del match, perché è uno di quelli che fa sempre la differenza. Ma c’è Thuram che è in grande spolvero, lo dicevo che aveva bisogno solo di un po’ di tempo per adattarsi ad un nuovo calcio. Ha le caratteristiche per decidere il match e per diventare un top player per la Juventus“.