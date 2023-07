Sindaco Villar Perosa: “Decisione non condivisa, caduta di stile della Juve”

Le parole del Sindaco di Villar Perosa

Ecco cosa ha detto Ventresulla scelta della Juventus: "Villar Perosa fa parte della storia della Juventus, il fatto che quest'anno non sia stata celebrata è una decisione che non condividiamo. Non posso non dire che l'aspetto economico non conti, ma al di là di quello, c'è un aspetto di tradizione, di immagine. Siamo rimasti di stucco, anche nello scoprire che il 9 di agosto lo Stadium sarà aperto al popolo bianconero. Penso che si potessero tenere entrambe le manifestazioni, soprattutto nell'anno del centenario. Per me è stata una caduta di stile importante. Ma come ho scritto sul mio profilo Facebook, ci auguriamo che nel libro della nostra storia questa sia l'unica pagina bianca. Penso che il cambio di management abbia creato un vuoto di ruoli. Tenendo conto che l'associazione che si occupa dell'organizzazione è fatta di volontari. Abbiamo provato a contattare la società più volte dall'inizio di giugno per capire come muoverci senza ottenere risposta.