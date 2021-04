Sconcerti: “Questa è la prima vera vittoria di Pirlo”

Il noto giornalista ha parlato

Nella serata di ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria fondamentale ai fini della lotta Champions, battendo il Napoli di Gennaro Gattuso per 2 a 1. Le reti sono state realizzate da Cristiano Ronaldo, servito da un ottimo passaggio di Chiesa dopo che quest'ultimo si è bevuto mezza difesa azzurra. Nella ripresa invece, ci ha pensato il ritrovato e subentrato Paulo Dybala a mettere il match in cassaforte. Alla Joya infatti, sono bastati 3 minuti da quando ha fatto il suo ingresso in campo per trasformare in oro il suo primo pallone toccato. Inutile la rete di Lorenzo Insigne dagli undici metri sul finale di gara che, serve solo a rendere il passivo meno amaro. Ad analizzare quello che è stato il big match dell'Allianz è stato il noto giornalista Mario Sconcerti che, ha rilasciato delle dichiarazioni nell'edizione odierna del suo editoriale al Corriere della Sera.

"È stata la sera in cui Pirlo ha chiuso anche le sue ripicche ed è tornato a giocare come piace a lui, al modulo che valeva un’idea diversa, quel 3-2-2-2 che oggi la Juve sa muovere con più sincronia anche contro un avversario duro come il Napoli. Restiamo alla matematica, che poi è vita, musica, glicemia: 11 punti sono quattro partite su nove rimaste. Un vantaggio reale di oltre il quaranta per cento anche dando agli altri il diritto di vincere sempre. Una distanza che è un mare, nessuno l’ha mai riempita. Ma ci sono anche risultati parziali, la strana rivincita di Pirlo, quella sua rigidità da orso nel mirino che ora ride sotto i baffi, si ribella e sguscia via. Ha dimostrato almeno che la squadra ha vita propria, non si è fermata nella villa di Agnelli al Forte, davanti a un drink con Allegri. Pessimo messaggio per un allenatore. Una storia maldestra, raccontata male. Ma Pirlo è andato oltre, forse è la sua vera vittoria nella stagione. Una firma sul peso della distanza".