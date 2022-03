Sconcerti: “La Juventus ha scelto di rinunciare ad un giocatore importante”

Mario Sconcerti ha analizzato la questione del mancato rinnovo di Dybala con la Juventus, argomento del giorno.

Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, riguardo il caso Dybala. Ecco le sue parole sul mancato rinnovo: "La notizia è grossa, seria. Possiamo commentare solo le conseguenze. La Juventus ha scelto di rinunciare a un giocatore molto importante. Quanto sia ancora nelle condizioni di dare il meglio di sé non lo so, lo sa solo la Juve. Quello che è sicuro è che non sarà semplice rimpiazzare uno come lui. E' un secondo attaccante, di fantasia, che nel momento in cui hai un grande centravanti, completi il tuo reparto. Sta tornando Chiesa e con Dybala eri costretto a sacrificarlo in una posizione non sua. Forse ha inciso anche questo, ma credo che il rapporto con la Juve fosse ormai stanco e credo che Dybala poi non ha capito il tempo. Oggi il contratto si fa su altre basi, non su cifre che andavano due anni fa."