Sconcerti: “I gol subiti dalla Juventus sono troppi”

Il giornalista ha parlato

redazionejuvenews

Mario Sconcerti, noto giornalista del Corriere della Sera, ha parlato nel suo editoriale per calciomercato.com delle prestazioni della Juventusin questo campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Detto che Cristiano Ronaldo è il più forte attaccante della storia, cioè fuori dall’attrazioni di giocatori universali come Pelè, Maradona, Cruyff e Di Stefano, temo non sia la sua assenza il vero problema della Juve. Se vado a controllare, scopro che l’anno scorso e due anni fa i gol segnati dalla Juve con Ronaldo erano quelli di oggi, compresi tra i 10 e gli 11. A cambiare sono i gol subiti: oggi sono il doppio, da cinque a dieci.

Devo onestamente trarre una conclusione: il problema non è Ronaldo. Se c’è, è un vantaggio, ma i suoi gol sono stati comunque coperti da altri. E’ il rapporto tra centrocampo e difesa che è cambiato negli ultimi due anni. Non per caso, la Juve ha subito sempre gol nelle sei giornate di questo campionato, contro le uniche due volte del Napoli. Ma il problema si allarga nel tempo. La Juve ha preso gol nelle ultime venti partite di campionato. Il suo record negativo è del 1955, quando andavo in prima elementare, con 21 giornate di gol consecutivi. Riflettete su questo dato, racconta molte verità".

Effettivamente i gol subiti della Juventus in queste prime giornate di campionato di Serie A sono 10 e sono decisamente troppi. Il mister Massimiliano Allegri sembra essere tornato a vincere, ma manca ancora un altro passo: vincere dominando e senza subire gol, obiettivo a cui il club bianconero è ancora decisamente lontano. Il prossimo avversario, il Torino, è in grande forma e sicuramente nel derby farà di tutto per segnare una rete alla porta che verrà difesa da Szczesny o Perin. Se la Juve vuole andare lontano deve cambiare decisamente questo trend negativo.