Sconcerti: “Con il Cagliari il Milan non ha giocato. Ora per la Champions la Juve è la nuova favorita”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato attraverso il suo editoriale per il Corriere della Sera analizzando il match di ieri tra Milan e Cagliari menzionando anche la Juve: "La brutta sera del Milan si aggiunge alla brutta sera di Calvarese a Torino e insieme lasciano aperto il quarto posto di Champions. Stupisce nell’arbitraggio di Calvarese soprattutto l’ultimo rigore, molto astuto, ma chiaro, nel senso che non esisteva. Non a mio avviso almeno. Ed è un errore da vecchi campionati, quando non c’era la Var, quando la legittimità al sospetto veniva dalla costanza con cui l’errore finiva sempre a favore dei medesimi. Detto questo la Juve ha sofferto e vinto mentre il Milan non ha giocato. Dispiace vedere un progetto di squadra fermarsi con queste frequenze, quasi interrompersi, perché il Milan ha fatto tanto in stagione, ma sta pagando la sua incompiutezza. Non si può arrivare alla partita decisiva contro un avversario salvo e non tirare in porta, uscire anzi con Donnarumma migliore in campo. La Juve non è mai diventata una squadra, ma il Milan non ha mai imparato a far quadrare la squadra che ha costruito".