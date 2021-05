Calciomercato Juventus – Nuovo numero 10: è un nome pesante

Una vittoria importantissima quella della Juventus nel derby d'Italia con la squadra di Conte. Il club bianconero può ancora covare ambizioni Champions, ma serve un passo falso delle rivali nelle partite di oggi. Mentre tifosi e calciatori incrociano le dita, la società programma il futuro dei campioni d'Italia uscenti. Premesso che gli introiti europei, sensibilmente diversi a seconda della coppa che si disputerà, condizioneranno le scelte sul mercato. La dirigenza piemontese non ha alcuna intenzione di ridimensionare il valore tecnico della squadra. Come facciamo a saperlo? Basti guardare i nomi che vengo quotidianamente accostati alla Vecchia Signora. La Juve sarebbe in forte pressing per un numero 10 coi fiocchi da regalare al prossimo tecnico bianconero<<<