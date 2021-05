Graziani: “Su Cuadrado non è rigore. Inter senza motivazioni”

Le parole dell'ex attaccante

La Juventus, nella serata di ieri, ha vinto lo scontro casalingo contro l'Inter trascinata dalla doppietta di Juan Cuadrado e dal gol su rigore del solito Cristiano Ronaldo, sempre più capocannoniere di questo campionato. I bianconeri hanno così conquistato, grazie al 3-2 finale, tre punti importanti per la corsa ad un posto in Champions League. Con l'Atalanta già sicura della qualificazione, restano due posti per tre squadre (Milan e Napoli le altre contendenti) e il tutto sarà aperto fino all'ultima giornata di questo campionato.

Arbitraggio? Secondo me il primo rigore c’è, non ti puoi trattenere così dentro l’area di rigore. C’è però da dire che di queste mischie se ne vedono tante nel corso di una partita. Matteo Darmian si disinteressa completamente della palla. L'espulsione di Bentancur è eccessiva, non c'era il giallo per il secondo fallo commesso. Il secondo gol dell’Inter? Anche quello è validissimo, Giorgio Chiellini si disinteressa della marcatura dell'avversario. Il rigore su Cuadrado? La decisione di Calvarese è a mio parere sbagliata, e non capisco perché il VAR non sia intervenuto in questa situazione. Questo non è mai un calcio di rigore da assegnare".