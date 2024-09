Sarri: "Juventus, è iniziato un nuovo ciclo. Su Motta..."

Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta e Koopmeiners.

Maurizio Sarri, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole ad AlfredoPedullà.com: “Il mercato della Juve? Il ciclo deve durare tre o quattro anni, io penso che sarà un ciclo interessante e molto probabilmente vincente, ma siamo agli albori del nuovo ciclo. In questo momento possono avere difficoltà tutti. In Italia è difficile parlare di un ciclo lungo, culturalmente siamo per il tutto e subito. Ma Ferguson ha vinto dopo cinque anni allo United e poi ha vinto tutto. Klopp ha cominciato a far bene al terzo anno al Liverpool e poi ha vinto tutto”.

Su Koopmeiners

“Lo stesso Koop dice che chi giudica un allenatore dopo due anni non capisce di calcio. Magari i tempi possono essere più corti, nel caso della Juventus la squadra diventerà fortissima con Giuntoli e Motti abituati a fare calcio abgfa dissimi livelli. Kooomeiners può diventare il Ferguson che Thiago aveva a Bologna, centrocampista forte che può interpretare diversi ruoli, ma penso che l’utilizzo sia come Ferguson a Bologna. McTominay è tanta roba per il Napoli, ma anche Gilmour è tanta roba. Il Napoli aveva una squadra forte che ha sbagliato una stagione per tanti motivi, ma il Napoli è una squadra molto forte e sarà competitivo, ma dire vincerà o non vincerà con l’inter attuale è molto difficile”.