Santini: “La Juventus è ferma, per me Lukaku alla fine arriverà”

Il giornalista Fabio Santini a TMW Radio, ha detto la sua sul mercato delle big. Ecco le sue parole: " Il Milan ha fatto la campagna acquisti più sensata, mirata ed azzeccata . Quindi chapeau a questo Milan per ora. Hanno preso giocatori, obiettivi chiari. Il Milan è a posto. L'Inter non ha il portiere, il quarto centravanti, un laterale. La mossa di chiamare Dybala è una mossa di distrazione di massa. Visto che stanno facendo brutta figura con i portieri vanno su Dybala pur sapendo che non lascerà mai la Roma".

E poi: "Io parlarei di chi si è allontanata dal Napoli, non chi si è avvicinata. E in questo momento l'Inter, che ha perso dei giocatori di altissimo livello ed è fortemente indebolita. Mancano ancora 34 giorni alla fine del mercato e magari cambieranno le cose. La Juve è' ferma. Lukaku per me poi alla fine arriverà. E' bloccata dalla pubalgia di Vlahovic. Il progetto di Giuntoli era vendiamo il serbo, portiamo a casa 70 mln e reinvestiamo come si deve. Il PSG a un passo da Vlahovic ha letto le relazioni mediche e ha detto che se ne riparla a gennaio. La pubalgia si cura solo stando fermi. Vlahovic sta bloccando il mercato, a meno che non si decida di vendere in Premier Chiesa. Un altro che può rendere è il portiere polacco Szczęsny, ma non è un'operazione veloce quella da fare col Bayern Monaco".