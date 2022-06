Sanchis: “Sono stato due volte vicino alla Juventus, Agnelli mi voleva”

Manuel Sanchis, ex calciatore, ha raccontato un episodio di calciomercato su un possibile passaggio alla Juventus.

Manuel Sanchis, ex calciatore delReal Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni ad AS, svelando un interessante retroscena di calciomercato. Ecco le sue parole sul passaggio alla Juventus, che non avvenne mai, nonostante le trattative con Gianni Agnelli, storico presidente onorario della Vecchia Signora dagli anni '60 agli ani'90: " Con la Juventus ci sono state trattative in due occasioni. Nella prima Mendoza era con Agnelli nel box del Bernabéu e ricevette un assegno in bianco da firmare, ma disse che non ero in vendita. Io lo seppi dopo, gli dissi che avrebbe almeno potuto almeno dirmelo e mi rispose: "Ragazzo, sei un cretino, stai zitto". La seconda, quattro anni dopo, quando ero in trattative per il rinnovo, mi vidi con la Juve e promisi che se non avessi raggiunto un accordo con il Madrid avrei firmato per loro. Ho dei bei ricordi della Juve anche perché contro di loro vincemmo la Settima..".