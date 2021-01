Sampdoria-Juventus: le formazioni ufficiali

TORINO – La Juventus scenderà tra poco in campo contro la Sampdoria, nella partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. I bianconeri, ospiti a Marassi alle 18, cercheranno anche oggi la vittoria per non perdere punti dalle prime della classe: il Milan il testa alla classifica è distante sette punti, con l’Inter seconda a cinque e la Roma terza ad uno, con i bianconeri che hanno però una partita da recuperare, quella contro il Napoli dello scorso 4 ottobre, prima vinta a tavolino poi rinviata a seguito della decisione del Collegio di Garanzia del CONI.

La partita di oggi sarà quindi importante per i bianconeri per chiudere al meglio un mese che ha visto solo vittorie tranne che per la partita contro l’Inter, persa a San Siro per 2-0. Per gli uomini di Andrea Pirlo ci sarà modo di rifarsi già da mercoledì, quando incontreranno nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia proprio la squadra di Antonio Conte a San Siro. Per adesso però i bianconeri sono concentrati sulla partita di oggi, snodo importante per il proseguo del campionato.

Andrea Pirlo ha a disposizione quasi tutta la squadra al completo, con Paulo Dybala e Dejan Kulusevski assenti dalla lista dei convocati rispettivamente per infortunio e per squalifica. Il tecnico bresciano quindi schiererà Szczesny in porta, con la difesa davanti a lui composta da Danilo, Bonucci e Chiellini. Larghi a centrocampo agiranno Juan Cuadrado da un lato e Federico Chiesa dall’altro, con Arthur e Rodrigo Bentancur al centro del campo. McKennie giocherà a supporto della coppia d’attacco, che sarà formata da Alvaro Morata e da Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (442): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita Baldé

JUVENTUS (3412): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. Ma intanto occhio alle ultime notizie per quanto riguarda il mercato bianconero: >>> Rivoluzione a centrocampo in arrivo: ci sono 9 nomi caldissimi per l’estate! <<<