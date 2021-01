Dybala corre verso il recupero, tra agopuntura e piscina

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio il nuovo anno, vincendo tutte le partite che fino ad oggi gennaio le ha messo di fronte, con la sola eccezione di quella contro l’Inter, persa rovinosamente a San Siro per 2-0, in una partita che ha visto la peggiore Juventus della gestione Pirlo. Dopo la battuta d’arresto contro i nerazzurri, i bianconeri hanno ripreso la loro marcia, vincendo la Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli, battuto per 2-0, e tornando a correre in campionato, con il Bologna battuto grazie ai gol di Arthur e McKennie. I bianconeri affronteranno domani la SPAL nella partita valevole per i quarti di Coppa Italia, e inizieranno poi sabato alle 18 il girone di ritorno, a Marassi in casa della Sampdoria.

Per gli uomini di Pirlo quindi un altro mese ricco di partite di fronte: in caso di passaggio di turno domani sera infatti, i bianconeri giocheranno ogni tre giorni fino alla partita di andata di Champions League contro il Porto, con le semifinali di Coppa Italia che andranno a posizionarsi nei mercoledì liberi dagli impegni di campionato e coppa. IL tecnico bresciano avrà quindi bisogno di tutti gli umani della rosa per affrontare un altro mese ricco di partite, con i bianconeri che sono quasi tutti recuperati e guariti dal COVID.

Dopo la negatività di Cuadrado e di Matthijs de Ligt infatti, i bianconeri aspettano quella di Alex Sandro, dopo il rientro del quale solo Paulo Dybala sarà ancora indisponibile. La Joya ha accusato l’ennesimo problema della sua stagione nella partita contro il Sassuolo, con gli esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al legamento collaterale del ginocchio sinistro,. Venti i giorni previsti per il recupero dell’argentino, che punta quindi al Porto, mentre vanno avanti le sue cure, tra agopuntura, piscina e tante terapie.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<