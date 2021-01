Sampdoria-Juventus: le sfide della partita

DEL PIERO VS ZENONI

Il numero 77 di Franco Semioli appartiene qualche anno prima a Cristian Zenoni. Siamo nel torneo 2005-06, si gioca un Sampdoria-Juventus estremamente combattuto, deciso da una rete di Pavel Nedved. A lottare, in prima fila, c’è Alessandro Del Piero, in una gara dove fa coppia d’attacco con Zalayeta e – dopo un’ora di gioco – agisce come prima punta per la sostituzione dell’uruguaiano con Camoranesi. Dal 2001 al 2003 un’immagine di questo tipo si è vista in allenamento perché i duellanti sono stati compagni di squadra in bianconerocondividendo la vittoria di due scudetti.