Le probabili formazioni di Sampdoria-Juve: chi al posto di Bonucci?

Manca poco più di un giorno all'inizio del secondo match della Serie A 2022/23 della Juventus . Dopo la vittoria più che convincente contro il Sassuolo della scorsa settimana, i bianconeri si preparano a sfidare la Sampdoria , squadra sulla carta più che abbordabile ma da non sottovalutare. I blucerchiati nella prima giornata hanno perso 2 a 0 contro l'Atalanta e saranno pronti a portare a casa i primi tre punti della stagione: la difesa della Vecchia Signora dovrà prestare massima attenzione. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa si preparano a schierarsi con un 4-1-4-1 . Tra i pali pronto Audero , con Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello a comporre la linea di difesa a quattro. In mediana spazio a Vieira , con Leris e Djuricic larghi sulle fasce e Rincon e Sabiri al centro. In attacco Caputo è pronto ad agire come unica punta.

In casa Juve Max Allegri dovrà fare i conti con diversi infortuni, e dovrà quindi scegliere con cura la miglior formazione possibile. Szczesny, Di Maria e Pogba sono infatti ormai da giorni infortunati, ma a loro si è aggiunto anche Bonucci, alle prese con un piccolo fastidio muscolare. In porta al posto del polacco agirà Perin, con Danilo, Gatti, Bremer e Alex Sandro in difesa. Il difensore italiano ex Frosinone è al momento in vantaggio nel ballottaggio con Rugani per una maglia da titolare. A centrocampo spazio a Zakaria, Locatelli e McKennie, tridente d'attacco composto da Cuadrado, Vlahovic e Kostic. Occhio però a Kean, che scalpita per una maglia da titolare ai danni di uno tra Kostic e McKennie. L'esterno serbo e il centrocampista americano, infatti, non sono al meglio della condizione e potrebbero riposare.