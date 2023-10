Sampdoria, illusorio il gol di Gonzalez della Juventus: Pirlo cade ancora

Il gol del difensore in prestito dalla Juve porta la Samp di Pirlo in avanti: Gonzalez è però superato da una clamorosa rimonta del Sudtirol

Dopo la vittoria contro il Cosenza , la rete di Facundo Gonzalez, difensore in prestito dalla Juventus , dopo 53' ha fatto pensare al primo filotto di vittorie della Sampdoria . Così però non è stato: il gol al 77' minuto di Raphael Odogwu ha riportato il Sudtirol in casa sul risultato di parità. Nei minuti finali è poi successo il grande ribaltone.

Al minuto 95', Daniele Casiraghi ha completato la rimonta della compagine altoatesina siglando un calcio di rigore. Successivamente, Emanuele Pecorino ha messo in ghiaccio il match al 99' minuto, fissando il risultato per 3-1. Un altro tonfo per l'ex giocatore e allenatore della Juventus Andrea Pirlo, al momento 17° in classifica. Nel prossimo match, i blucerchiati ospiteranno il Palermo, una delle squadre favorite alla promozione in Serie A.