Salvai: “Portare a casa trofei é sempre emozionante”

La calciatrice ha postato sui social

"È sempre emozionante portare i trofei a casa, sopratutto con a fianco una leggenda come @gianluigibuffon. Un momento speciale che mi fa ripercorrere una stagione intera e ricca di successi per me e per tutte le mie compagne. Ma vedendo una bacheca così illuminante, il pensiero e lo sguardo si rivolgono già al futuro e a tutto ciò che possiamo ancora conquistare. Impossibile non crederci. Grazie al direttore del Juventus Museum Paolo Garimberti per accoglierci sempre come fossimo a casa, con la speranza di riempire sempre di più quella bacheca di successi".