Sacchi: “L’Italia deve ritrovare gioco e idee”

L'ex ct della Nazionale ha rilasciato delle dichiarazioni sugli Azzurri

redazionejuvenews

Dopo aver pareggiato nell'ultima uscita contro la Svizzera, ora gli Azzurri di Roberto Mancini sono costretti a vincere con almeno 2 gol nella prossima sfida contro l'Irlanda del Nord, per garantirsi l'accesso ai Mondiali in Qatar senza dover affrontare l'eventuale spareggio. Moltissime sono state le occasioni sprecate dall'Italia nella sfida contro gli elvetici, in primis il rigore sbagliato da Jorginho, il suo terzo consecutivo.

Sul momento che stanno vivendo gli Azzurri è intervenuto anche l'ex allenatore Arrigo Sacchi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

SULLA NAZIONALE - "Con la Svizzera sono state tradite le idee di Mancini: l’Italia deve ritrovare subito il suo gioco. Forse gli azzurri ci avevano abituato troppo bene, forse sono entrati in campo troppo tesi. Si spera che non siano caduti nella trappola del successo, che significa pensare di essere imbattibili a prescindere. Le squadre italiane, in generale, hanno sempre dato il meglio di sé quando temevano il rivale o nei momenti di difficoltà".

SU MANCINI - "Roberto ha dato un gioco brillante e innovativo come poche volte è capitato di vedere in questo vecchio Paese. Purtroppo si è visto poco con la Svizzera, pertanto ragazzi non tradite voi stessi, il vostro bravo tecnico e tutti i tifosi che vi sono grati per la generosità e le emozioni che ci avete regalato”.