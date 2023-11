Sabatini: “La Juventus in continuo miglioramento ma il centrocampo…”

Sandro Sabatini ha parlato delle prestazioni della Juventus in questa stagione: per il giornalista i bianconeri continuerebbero a migliorare

Ospite a Pressing, Sandro Sabatini ha parlato del momento positivo della Juventus in campionato. Ecco le sue parole: "La Juventus è una squadra che sta migliorando di partita in partita sia nei singoli che nel collettivo. Ha una difesa molto solida, non ha un centrocampo che ha qualità ed è evidente, si vede ma cerca di ovviare con le vecchie caratteristiche del calcio. Un conto è se giochi a Bergamo contro l'Atalanta e un conto è contro il Verona, bisogna sempre valutare gli avversari".